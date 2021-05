Maneskin scatenati a Rotterdam, come gli Azzurri nel 2006: arrivano in conferenza stampa cantando: «Poporoppopopopo» – Video (Di domenica 23 maggio 2021) La festa incontenibile dei Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision 2021 è esplosa in conferenza stampa, dove il gruppo italiano è arrivato intonando l’ormai mitico coro che aveva accompagnato gli Azzurri nella Nazionale italiana alla vittoria dei Mondiali di calcio in Germania nel 2006. Oggi come allora a soccombere è stata la Francia, come non manca di ricordare su Twitter anche Lapo Elkann. May 22, 2021 Video agenzia Vista Leggi anche: Lo zampino dei Ferragnez dietro il trionfo dei Maneskin, da Fedez e Chiara Ferragni la bomba social sul televoto: «Ora scateno la Chiarona nazionale!» – Video «Noi 30enni cresciuti con l’ansia di fare soldi». Margherita Vicario racconta “Bingo”, il suo nuovo disco – ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) La festa incontenibile deidopo la vittoria all’Eurovision 2021 è esplosa in, dove il gruppo italiano è arrivato intonando l’ormai mitico coro che aveva accompagnato glinella Nazionale italiana alla vittoria dei Mondiali di calcio in Germania nel. Oggiallora a soccombere è stata la Francia,non manca di ricordare su Twitter anche Lapo Elkann. May 22, 2021agenzia Vista Leggi anche: Lo zampino dei Ferragnez dietro il trionfo dei, da Fedez e Chiara Ferragni la bomba social sul televoto: «Ora scateno la Chiarona nazionale!» –«Noi 30enni cresciuti con l’ansia di fare soldi». Margherita Vicario racconta “Bingo”, il suo nuovo disco – ...

