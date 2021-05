Maneskin all’Eurovision | la polemica | “Damiano sniffa in diretta” | il video incriminato La replica del cantante

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 23 maggio 2021) E’ scattata laper undei, ieri, dovesembravasse cocaina. Ilha risposto in conferenza stampa alle polemiche per ilvirale. Un’ombra fugace sulla vittoria dell’Italia2021 spazzata via, senza se e senza ma, dal frontman della band romana., uso di droga? L’accusa si è diffusa in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.