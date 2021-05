Manager arrestato a Milano, altre tre ragazze pronte a denunciarlo per violenza sessuale. Le loro foto nel telefonino di Di Fazio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono tre al momento le ragazze che si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio di Fazio, l'imprenditore nel settore farmaceutico in cella da venerdì per aver violentato, nel ... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021) Sono tre al momento leche si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio di, l'imprenditore nel settore farmaceutico in cella da venerdì per aver violentato, nel ...

