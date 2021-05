Maltempo su maratona in montagna in Cina, 21 vittime (Di domenica 23 maggio 2021) Sale a 21 vittime il bilancio delle persone morte durante una maratona in montagna in Cina, sulla quale si è abbattuto il Maltempo. Tutti gli altri concorrenti sono sani e salvi, come riporta l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Sale a 21il bilancio delle persone morte durante unainin, sulla quale si è abbattuto il. Tutti gli altri concorrenti sono sani e salvi, come riporta l'...

