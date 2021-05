Malore per Miryea Stabile. La fit-girl ha avuto forti fitte allo stomaco (Di domenica 23 maggio 2021) Miryea Stabile si è sentita male nella notte, con problemi di stomaco e forti fitte. A dare l’allarme ai suoi compagni d’avventura è stato Andrea Cerioli. Andrea ha raccontato ad Ignazio di aver sentito Miryea lamentarsi così è andato a chiederle cosa avesse. “Non potete capire, sto male…”. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez le ha così suggerito di allontanarsi dal gruppo, fare ciò che doveva per tornare a stare meglio. La Stabile si è poi scusata più volte con i compagni. I naufraghi non sembrano essere troppo in forma ultimamente, forse anche a causa del peso che hanno perso e delle ristrettissime razioni di cibo che gli spettano quotidianamente. Sembrano molto dimagriti e sciupati, cosa che in effetti ha destato delle critiche e delle ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 23 maggio 2021)si è sentita male nella notte, con problemi di. A dare l’allarme ai suoi compagni d’avventura è stato Andrea Cerioli. Andrea ha raccontato ad Ignazio di aver sentitolamentarsi così è andato a chiederle cosa avesse. “Non potete capire, sto male…”. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez le ha così suggerito dintanarsi dal gruppo, fare ciò che doveva per tornare a stare meglio. Lasi è poi scusata più volte con i compagni. I naufraghi non sembrano essere troppo in forma ultimamente, forse anche a causa del peso che hanno perso e delle ristrettissime razioni di cibo che gli spettano quotidianamente. Sembrano molto dimagriti e sciupati, cosa che in effetti ha destato delle critiche e delle ...

QuotidianPost : Malore per Miryea Stabile. La fit-girl ha avuto forti fitte allo stomaco - malore_post : @dan_maze A maggior ragione per questo - AntonellaMossio : Ho temuto per un attimo che #ethantorchio avesse un malore... #Eurovision #maneskin - iamwaiting__ : Pensavo gli stesse per venire un malore AHAHHAHA #Eurovision - TIGERL1L : madonna mi sto cagando dall’ansia per i må ve lo giuro mo mi viene un malore #escita #eurovision -