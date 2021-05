Male del vento, folletto, male della zucca… i tanti nomi dell’influenza (Di domenica 23 maggio 2021) Già tra il IX ed il XII secolo sono state registrate saltuarie segnalazioni di eventi epidemici caratterizzati da febbre elevata, tosse ed alta mortalità probabilmente riferibili a influenza, generalmente riportate nelle cronache dei monasteri europei; è però soltanto nei secoli XIV, XV e XVI che con lo sviluppo dell’urbanizzazione, delle attività economiche e mercantili, nonché con il consolidarsi delle relazioni diplomatiche, che si creeranno le condizioni per una adeguata ed affidabile produzione documentale storica. Si deve alla storico fiorentino Giovanni Villani la prima descrizione, nel 1323, di una epidemia influenzale occorsa in Italia e Francia; successive epidemie si ebbero in Italia nel 1358 e nel 1387; in Francia nel 1414, nel 1438 e nel 1482. Nel periodo compreso tra il 1517 e 1551 si abbatté sulle isole britanniche, a più ondate, una serie di violente ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Già tra il IX ed il XII secolo sono state registrate saltuarie segnalazioni di eventi epidemici caratterizzati da febbre elevata, tosse ed alta mortalità probabilmente riferibili a influenza, generalmente riportate nelle cronache dei monasteri europei; è però soltanto nei secoli XIV, XV e XVI che con lo sviluppo dell’urbanizzazione, delle attività ecoche e mercantili, nonché con il consolidarsi delle relazioni diplomatiche, che si creeranno le condizioni per una adeguata ed affidabile produzione documentale storica. Si deve alla storico fiorentino Giovanni Villani la prima descrizione, nel 1323, di una epidemia influenzale occorsa in Italia e Francia; successive epidemie si ebbero in Italia nel 1358 e nel 1387; in Francia nel 1414, nel 1438 e nel 1482. Nel periodo compreso tra il 1517 e 1551 si abbatté sulle isole britanniche, a più ondate, una serie di violente ...

Advertising

caritas_milano : 'Se sto salvando un uomo che affoga non penso che un giorno potrà farmi del male. Lo salvo e basta.' F. Battiato… - Pontifex_it : Oggi ho voluto portare sull’altare del Signore le sofferenze del popolo del #Myanmar e pregare perché Dio converta… - EnricoLetta : Col Presidente del PE ?@DavidSassoli? a Bruxelles a discutere di come superare gli ostacoli che bloccano la capaci… - BiagioSiracusa : RT @MarceVann: Alla larga tifosi e permalosi 'evoluti': quando una riflessione è intellettualmente onesta, va al di là del bene e del mal… - Taba3211 : @DX_8492783 Non vedevo ballare hardcore così male dai tempi del Number One -