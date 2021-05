M.O., Blinken: soluzione a due stati l'unica possibile (Di domenica 23 maggio 2021) La creazione di uno Stato palestinese è l'unica soluzione per ridare speranza a una popolazione scoraggiata da decenni di violenze, pur garantendo la sicurezza di Israele. Lo ha dichiarato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) La creazione di uno Stato palestinese è l'per ridare speranza a una popolazione scoraggiata da decenni di violenze, pur garantendo la sicurezza di Israele. Lo ha dichiarato il ...

Advertising

CorriereQ : Gaza: Blinken, Usa impegnati per soluzione 2 stati - iconanews : Gaza: Blinken, Usa impegnati per soluzione 2 stati - hiro72geni : RT @TitolareList: ?? Il cessate il fuoco tra #Hamas e #Israele tiene, #Biden cerca di cogliere l'occasione per consolidarlo, il segretario d… - LietellalietaM : RT @TitolareList: ?? Il cessate il fuoco tra #Hamas e #Israele tiene, #Biden cerca di cogliere l'occasione per consolidarlo, il segretario d… - akhetaton11 : RT @TitolareList: ?? Il cessate il fuoco tra #Hamas e #Israele tiene, #Biden cerca di cogliere l'occasione per consolidarlo, il segretario d… -

Ultime Notizie dalla rete : Blinken soluzione M.O., Blinken: soluzione a due stati l'unica possibile Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken, che è atteso nella regione nei prossimi giorni."Il presidente Biden è stato molto chiaro: resta la soluzione a due stati", ha ...

Gaza: Blinken, Usa impegnati per soluzione 2 stati ... gli Stati Uniti sono impegnati per una soluzione a due stati per Israele e i palestinesi. Lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Abc. . 23 maggio 2021

Gaza: Blinken, Usa impegnati per soluzione 2 stati - Ultima Ora Agenzia ANSA Gaza: Blinken, Usa impegnati per soluzione 2 stati Non è nell'interesse di nessuno continuare il ciclo di violenza: gli Stati Uniti sono impegnati per una soluzione a due stati per Israele e i palestinesi. Lo afferma il segretario di Stato americano A ...

La questione palestinese e la viltà della politica «Una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora. Vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo. Adesso sono, invece, i palestinesi. Ebbene, io affermo ancora una volta che i ...

Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony, che è atteso nella regione nei prossimi giorni."Il presidente Biden è stato molto chiaro: resta laa due stati", ha ...... gli Stati Uniti sono impegnati per unaa due stati per Israele e i palestinesi. Lo afferma il segretario di Stato americano Antonyin un'intervista a Abc. . 23 maggio 2021Non è nell'interesse di nessuno continuare il ciclo di violenza: gli Stati Uniti sono impegnati per una soluzione a due stati per Israele e i palestinesi. Lo afferma il segretario di Stato americano A ...«Una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora. Vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo. Adesso sono, invece, i palestinesi. Ebbene, io affermo ancora una volta che i ...