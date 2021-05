(Di domenica 23 maggio 2021)durante la festa per la conquista del 19esimo scudetto non ha trattenuto le lacrime. E ai microfoni di Dazn ha spiegato il perché... il dolce ricordo — "Sì, micommosso. Perché è stato un ...

Advertising

sportli26181512 : Lukaku scoppia a piangere: 'Avevo promesso a mio nonno che avrei vinto. Ci sono riuscito': Lukaku scoppia a pianger… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku scoppia

La Gazzetta dello Sport

durante la festa per la conquista del 19esimo scudetto non ha trattenuto le lacrime. E ai microfoni di Dazn ha spiegato il perché... il dolce ricordo ? "Sì, mi sono commosso. Perché è stato un ...Tanti gli episodi controversi diventati oggetto di moviola: i due rigori assegnati nel primo tempo, l'espulsione di Bentancur, l'annullamento (poi revocato) del gol die il rigore decisivo, ...Il rigore di Cuadrado ha suscitato stupore anche all'estero. Il commento di due telecronisti inglesi è subito diventato virale ...Juventus-Inter, il fallo su Cuadrado non c’è. A vederla e rivederla non ci si crede: il rigore che l’arbitro Calvarese ha concesso per fallo di Perisic su Cuadrado nei minuti finali di Juventus-Inter ...