Lukaku | “Quest’anno è stato meraviglioso Dedico questo titolo ai miei nonni”

Durante la festa Scudetto dell'Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche il bomber Romelu Lukaku: "Quest'anno è stato meraviglioso per noi, abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto. Nella passata stagione ci siamo andati vicini, in questa siamo stati bravi mentalmente e fisicamente. Tutti quanti abbiamo fatto un grande step, sono orgoglioso di giocare nell'Inter". Poi sulle lacrime. "Non volevo piangere, ma le emozioni sono state molto forti. Sulla mia maglietta ci sono i miei nonni, ho pensato a loro: gli avevo promesso un successo importante, oggi ci sono riuscito".

