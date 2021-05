“Lukaku è uno scarpone come Ventola”, e i social si scatenano: il motivo (Di domenica 23 maggio 2021) “Lukaku è uno scarpone” la battuta di Antonio Cassano durante la puntata speciale di Bobo TV con Pep Guardiola come ospite scatena il web: ecco il motivo E’ una puntata davvero speciale quella di Bobo TV che va in onda tra la sera di sabato 22 maggio e le prime ore del mattino di domenica 23 maggio. BoboTv, per i pochi che ancora non lo conoscono, è il format della pagina Twich di Christian Vieri che, in collegamento con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, discetta in grande libertà e con grande competenza di calcio. Ospite speciale, specialissimo, della puntata l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Il confronto, come sempre è divertente, divertito ma assolutamente di alto livello si passa da “Messi è il più forte, è fortissimo” con tanto di ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021) “è uno” la battuta di Antonio Cassano durante la puntata speciale di Bobo TV con Pep Guardiolaospite scatena il web: ecco ilE’ una puntata davvero speciale quella di Bobo TV che va in onda tra la sera di sabato 22 maggio e le prime ore del mattino di domenica 23 maggio. BoboTv, per i pochi che ancora non lo conoscono, è il format della pagina Twich di Christian Vieri che, in collegamento con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola, discetta in grande libertà e con grande competenza di calcio. Ospite speciale, specialissimo, della puntata l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Il confronto,sempre è divertente, divertito ma assolutamente di alto livello si passa da “Messi è il più forte, è fortissimo” con tanto di ...

