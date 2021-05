Ludovica Pagani, che bomba: “Sto con un famoso calciatore” FOTO (Di domenica 23 maggio 2021) La influencer e giornalista sportiva esce allo scoperto e rivela a mezzo social di essersi fidanzata con un giocatore molto noto. La splendida Ludovica Pagani fa sempre battere i cuori dei suoi tanti ammiratori. La giornalista sportiva originaria di Bergamo “non balla più da sola” ma a quanto pare avrebbe un nuovo fidanzato. Ludovica Pagani FOTO da InstagramE si tratterebbe decisamente di qualcuno di famosi e che gli appassionati di calcio in Italia conoscono bene. La stessa Ludovica Pagani ha fatto capire la cosa, rispondendo alla domanda di un suo fan nel corso di una classica seduta di domande e risposte con i followers. Un gioco che molti vip sempre presenti sui social network sono soliti fare con la propria fan base. E che contribuisce a tenere elevata la ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) La influencer e giornalista sportiva esce allo scoperto e rivela a mezzo social di essersi fidanzata con un giocatore molto noto. La splendidafa sempre battere i cuori dei suoi tanti ammiratori. La giornalista sportiva originaria di Bergamo “non balla più da sola” ma a quanto pare avrebbe un nuovo fidanzato.da InstagramE si tratterebbe decisamente di qualcuno di famosi e che gli appassionati di calcio in Italia conoscono bene. La stessaha fatto capire la cosa, rispondendo alla domanda di un suo fan nel corso di una classica seduta di domande e risposte con i followers. Un gioco che molti vip sempre presenti sui social network sono soliti fare con la propria fan base. E che contribuisce a tenere elevata la ...

ancoracaaposta : Leggo classifiche in TL ma non so come cazzo funzioni mi sento Ludovica Pagani - ILOVEPACALCIO : Ludovica #Pagani e il nuovo fidanzato: è un giocatore della Roma - Ilovepalermocalcio - zielulife2 : El Shaarawy sta con Ludovica Pagani, domani fa tripletta al Picco di La Spezia. - romaforever_it : LUDOVICA PAGANI si sbilancia sul suo fidanzato: è un giocatore della Roma - sportli26181512 : Ludovica Pagani si sbilancia sul suo fidanzato: è un giocatore della Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Pagani El Shaarawy, Ludovica Pagani conferma la relazione. Ecco perché Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy stanno insieme o no? Da mesi i fan della bellissima influencer e i tifosi della Roma si chiedeno se 'le voci' sulla loro relazione siano vere o no. Il volto della ...

Ludovica Pagani ed El Shaarawy ufficialmente fidanzati? L'ennesimo segnale sui social, fans scatenati L'ultima storia pubblicata su Instagram dalla famosa influencer aggiunge un altro indizio: Ludovica Pagani ed El Shaarawy potrebbero essere una coppia ufficiale La foto pubblicata su Instagram da Ludovica Pagani ha letteralmente scatenato la reazione dei fans. Da tempo ormai si presuppone ...

Ludovica Pagani, il suo nuovo amore è... 361 Magazine Gossip, da Correa a Zaniolo: Lazio e Roma al centro della cronaca rosa Joaquin Correa, Stephan El Shaarawy e Nicolò Zaniolo non attirano le attenzioni solo sui campi da calcio, ma anche su giornali e ...

Ludovica Pagani, il suo nuovo amore è… Ludovica Pagani: Anni fa il binomio calciatore-velina o calciatore-letterina scaldava i cuori di milioni di italiani pronti a scoprire chi fosse il calciatore di turno fidanzato con la velina/letterin ...

