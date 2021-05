Lorenzo Fortunato | vince la 14 tappa del Giro D’Italia

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il ciclista Italiano(Eolo-Kometa) sopravvive e arriva are la quattordicesimadelsabato 22 Maggio 2021 mentre Bernal attacca negli ultimi 300 metri per consolidare il grip sulla maglia rosa. Al Monte Zoncolan la gara si è accesa ed anche se la stanchezza si è fatta sentireha stracciato tutti. Un vera volata ad altà velocità verso una vittoria meritata e difficile da conseguire.14 del: mappe e altimetrie: un corridore dalla forza imponente Il giovane italiano è stato il più forte dalla prima pausa della giornata, contrastando una mossa di Jan Tratnik (Bahrain Victorious) alla base ...

Per questo, ogni volta mi chiedo: dov'è Nibali?è stato il re dello Zoncolan. L'azzurro della Eolo - Kometa , in fuga fin dall'inizio, ha domato le pendenze del Kaiser, quando ...Nel corso della tappa vinta da, in fuga con il vincitore era presente anche Edoardo Affini, che aveva sferrato l'attacco con l'obiettivo di aiutare il proprio capitano George ...Una giornata segnata dal vento e dalla cadute che ha coinvolto numerosi corridori a pochi chilometri dalla partenza e ha portato ad uno stop della corsa per mezz’ora. Il belga Victor Campenaerts ha vi ...Dopo aver affrontato "Il Mostro" Zoncolan, domato dal nostro Lorenzo Fortunato, questa volta la tappa è stata "di riposo" per i corridori.