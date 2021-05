Londra, migliaia di persone alla marcia a sostegno della Palestina. Le immagini (Di domenica 23 maggio 2021) A Londra migliaia di persone hanno marciato per le vie della città per dimostrare la loro solidarietà con la Palestina. Gli inglesi hanno partecipato in massa per chiedere la fine della violenza a Gaza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Adihannoto per le viecittà per dimostrare la loro solidarietà con la. Gli inglesi hanno partecipato in massa per chiedere la fineviolenza a Gaza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Londra, migliaia di persone alla marcia a sostegno della Palestina. Le immagini - dievve : Londra, in migliaia in marcia per la Palestina - WalterNova2 : @IlariaBifarini @LUCABRAMBILLA24 Certo che l’HP dopo l’intervista al defunto ne spara una dopo l’altra… Ieri sera h… - palestineargent : Manifestazioni di massa a Londra con la partecipazione di migliaia di persone a sostegno della Palestina e per resp… - zorogat : @ricpuglisi I media si sono suicidati senza gloria quest'anno La rete se li stava divorando da anni, ma nel 2020 ha… -