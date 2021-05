Liverpool in Champions con il Chelsea. Il Leicester si illude poi viene travolto dal Tottenham (Di domenica 23 maggio 2021) Giornata di verdetti in Premier League: in Champions vanno il Liverpool, come terza, e il Chelsea. Leicester e West Ham in Europa League, il Tottenham "ruba" all'Arsenal il posto in Conference League ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Giornata di verdetti in Premier League: invanno il, come terza, e ile West Ham in Europa League, il"ruba" all'Arsenal il posto in Conference League ...

Advertising

GoalItalia : Una Champions senza Juve e Liverpool? Klopp ha le idee chiare ?? 'Se non te lo meriti, non puoi farne parte' ?? - forumJuventus : Klopp: 'Difficile immaginare una Champions senza Liverpool e Juventus, ma la qualificazione va meritata' ???… - movimentomilan : 14 anni fa avremmo vinto la Champions contro il Liverpool, vendicandoci di Istanbul. Sarebbe romantico vincere stas… - sportli26181512 : I verdetti in Premier League: Liverpool e Chelsea in Champions. Leicester e West Ham in Europa League: Finale thril… - PremierShowIT : Il Liverpool conquista il posto in Champions League! Nell'ultima partita di Roy Hodgson con il Crystal Palace Sadio… -