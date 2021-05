LIVE – Udine-Trapani 66-55, gara-1 Playoff Serie A2 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 23 maggio 2021) Udine e Trapani scendono sul parquet del PalaCarneral, in occasione di gara-1 dei quarti di finale del tabellone oro dei Playoff di Serie A2 2020/2021. La sfida tra la quarta e la tredicesima testa di Serie; le squadre sono reduci da momenti di forma non smaglianti, dato che entrambe hanno subito due ko nelle ultime due partite della seconda fase. Se si tengono in considerazione invece i precedenti in campionato, i friulani si sono presi nettamente entrambe le sfide (67-55 e 71-78). La vincente della Serie sfiderà in semifinale la vincente tra Scafati e Chieti Basket. Domenica 23 maggio alle ore 18.00 inizierà la sfida, che potrete seguire su Sportface.it in tempo reale. Playoff E PLAYOUT A2 2021: ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021)scendono sul parquet del PalaCarneral, in occasione di-1 dei quarti di finale del tabellone oro deidiA2. La sfida tra la quarta e la tredicesima testa di; le squadre sono reduci da momenti di forma non smaglianti, dato che entrambe hanno subito due ko nelle ultime due partite della seconda fase. Se si tengono in considerazione invece i precedenti in campionato, i friulani si sono presi nettamente entrambe le sfide (67-55 e 71-78). La vincente dellasfiderà in semifinale la vincente tra Scafati e Chieti Basket. Domenica 23 maggio alle ore 18.00 inizierà la sfida, che potrete seguire su Sportface.it in tempo reale.E PLAYOUT A2: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Udine-Trapani 50-42 gara-1 Playoff Serie A2 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Udine-Trapani #50-42 #gara-1… - CryAntonino : Ambulanze e nuove tecnologie: la Croce Rossa di Udine si avvale dell'intelligenza artificiale di IBM - emergency_live : Ambulanze e nuove tecnologie: la Croce Rossa di Udine si avvale dell'intelligenza artificiale di IBM - iMagazineTwit : Per l'edizione numero 61 della rassegna attesi anche il trap di Ernia e il tributo ai Queen dei 6 Pence #Majano… - iMagazineTwit : Tour completamente in acustico: l'artista proporrà in una chiave nuova successi come 'Gloria', 'Ti amo', 'Si può da… -