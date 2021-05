LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Rea imprendibile, 11° Rinaldi (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro! Passerella finale per Jonathan Rea che ha oltre 5 secondi di gap su Alex Lowes. Doppietta Kawasaki in vista. -2 Gara da dimenticare per Redding che, dopo aver attaccato nel primo giro Rea, cerca di resistere al sesto posto dopo una scelta errata delle gomme. -3 Giro veloce per van der Mark. L’olandese strappa a Rea il miglior crono della superpole race. -4 Gerloff si mette ad inseguire le Kawasaki. L’americano passa Davies che è il migliore tra le Ducati. Scivola ottavo Redding, mentre resta 11° Rinaldi. -5 Sono quasi 5 i secondi di Rea su Lowes che si accontenta della seconda posizione. La situazione non dovrebbe cambiare per le prime due piazze. -5 Ritmo impressionante per Rea che allunga sul teammate Lowes. La pioggia non dovrebbe arrivare da qui alla bandiera a scacchi. -6 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 Ultimo giro! Passerella finale per Jonathan Rea che ha oltre 5 secondi di gap su Alex Lowes. Doppietta Kawasaki in vista. -2 Gara da dimenticare per Redding che, dopo aver attaccato nel primo giro Rea, cerca di resistere al sesto posto dopo una scelta errata delle gomme. -3 Giro veloce per van der Mark. L’olandese strappa a Rea il miglior crono della superpole race. -4 Gerloff si mette ad inseguire le Kawasaki. L’americano passa Davies che è il migliore tra le Ducati. Scivola ottavo Redding, mentre resta 11°. -5 Sono quasi 5 i secondi di Rea su Lowes che si accontenta della seconda posizione. La situazione non dovrebbe cambiare per le prime due piazze. -5 Ritmo impressionante per Rea che allunga sul teammate Lowes. La pioggia non dovrebbe arrivare da qui alla bandiera a scacchi. -6 ...

