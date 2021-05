LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: comincia gara-2! Rea l’uomo da battere (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE -18 DAVIES A TERRA! Nonostante la scelta conservativa di gomma, il pilota della Ducati scivola! comincia gara-2! 14.00 Tutti i piloti si mettono nella loro posizione. Rinaldi intanto si ferma per mettere le slick come ha fatto Redding. 13.58 comincia il giro di ricognizione! Si avvicina sempre di più l’inizio di gara-2. 13.57 Molte speranze italiane sono riposte in Michael Ruben Rinaldi. Il pilota della Ducati partirà dalla undicesima piazza e vorrà invertire la tendenza dopo una Superpole non particolarmente positiva. 13.54 Questa la griglia di partenza di gara-2, determinata dalla Superpole Race: 1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’56.899 306,8 1’48.458 308,6 2 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE -18 DAVIES A TERRA! Nonostante la scelta conservativa di gomma, il pilota della Ducati scivola!-2! 14.00 Tutti i piloti si mettono nella loro posizione. Rinaldi intanto si ferma per mettere le slick come ha fatto Redding. 13.58il giro di ricognizione! Si avvicina sempre di più l’inizio di-2. 13.57 Molte speranze italiane sono riposte in Michael Ruben Rinaldi. Il pilota della Ducati partirà dalla undicesima piazza e vorrà invertire la tendenza dopo una Superpole non particolarmente positiva. 13.54 Questa la griglia di partenza di-2, determinata dalla Superpole Race: 1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’56.899 306,8 1’48.458 308,6 2 ...

