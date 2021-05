LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Razzetti e Matteazzi in finale nei 400 misti. Pilato Panziera e Quadarella: voglia di oro (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29: La slovacca Benkova vince la prima batteria in 4’21?05 10.25: Iniziano le batterie dei 400 stile, nella quarta Quadarella e Caramignoli, nella quinta Gailli 10.24: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Verraszto, Bernek, Litchfield, Pons Ramon, Razzetti, Borodin, Matteazzi, Stupin 10.22: Verraszto vince l’ultima batteria in 4’13?39 davanti a Bernek in 4’13?38, terzo il britannico Litchfield in 4’13?87. Ci sono due italiani in finale! 10.21. Ai 300 metri Litchfield primo in 3’14?01 10.20: A metà gara Bernek primo in 2’02?28 10.18. Sono otto gli atleti in gara, con tre ungheresi e quindi possiamo già dire che Razzetti è qualificato per la finale 10.17: Successo per il russo Borodin in ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.29: La slovacca Benkova vince la prima batteria in 4’21?05 10.25: Iniziano le batterie dei 400 stile, nella quartae Caramignoli, nella quinta Gailli 10.24: Questi i finalisti dei 400uomini: Verraszto, Bernek, Litchfield, Pons Ramon,, Borodin,, Stupin 10.22: Verraszto vince l’ultima batteria in 4’13?39 davanti a Bernek in 4’13?38, terzo il britannico Litchfield in 4’13?87. Ci sono due italiani in! 10.21. Ai 300 metri Litchfield primo in 3’14?01 10.20: A metà gara Bernek primo in 2’02?28 10.18. Sono otto gli atleti in gara, con tre ungheresi e quindi possiamo già dire cheè qualificato per la10.17: Successo per il russo Borodin in ...

