LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Benedetta Pilato, ancora un record? Panziera e Quadarella: voglia di oro (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Nelle batterie della 4×100 mista uomini sono al via Ceccon, Pinzuti, Codia e Miressi. L’obiettivo è un posto in finale, dopo il flop di Glasgow e di Gwangju ma l’obiettivo reale è il tempo di qualificazione per i Giochi Olimpici. Nell’eventuale finale entrerà in scena Martinenghi 9.49: Si proseguirà con le batterie dei 400 stile libero femminili. C’è la campionessa uscente Simona Quadarella che punta ad un posto in finale e assieme a lei c’è nella quarta e penultima batteria Martina Rita Caramignoli, anche lei in grado di puntare alla finale. Curiosità, nell’ultima batterie, per vedere all’opera la giovane Sara Gailli, protagonista di un’ottima frazione nella finale dei 200 9.45: La mattinata inizierà con le batterie dei 400 misti uomini e subito con un azzurro in vasca, Alberto Razzetti ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52: Nelle batterie della 4×100 mista uomini sono al via Ceccon, Pinzuti, Codia e Miressi. L’obiettivo è un posto in finale, dopo il flop di Glasgow e di Gwangju ma l’obiettivo reale è il tempo di qualificazione per i Giochi Olimpici. Nell’eventuale finale entrerà in scena Martinenghi 9.49: Si proseguirà con le batterie dei 400 stile libero femminili. C’è la campionessa uscente Simonache punta ad un posto in finale e assieme a lei c’è nella quarta e penultima batteria Martina Rita Caramignoli, anche lei in grado di puntare alla finale. Curiosità, nell’ultima batterie, per vedere all’opera la giovane Sara Gailli, protagonista di un’ottima frazione nella finale dei 200 9.45: La mattinata inizierà con le batterie dei 400 misti uomini e subito con un azzurro in vasca, Alberto Razzetti ...

