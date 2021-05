LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: BENEDETTA ITALIA: PILATO D’ORO NEI 50 RANA, TRIONFO PANZIERA NEI 200 DORSO! (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RAZZETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 18.48: Fantastico finale di Razzetti!!!! 18.48: Ai 300 Borodin, Verraszto, Matteazzi, Razzetti quinto 18.46: A metà gara Borodin, Bernek, Litchfield, Matteazz quinto, Razzetti ottavo 18.46: Ai 100 Razzetti nettamente in testa, Verraszto, Borodin 18.43: Questi i protagonisti della finale dei 400 misti: Matteazzi (Ita), Razzetti (Ita), Litchfield (Gbr), Verraszto (Hun), Bernek (Hun), Pons Ramon (Esp), Borodin (Rus), Stupin (Rus) 18.42: Ci sono altri due ITALIAni al via della prossima finale, i 400 misti uomini: Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi 18.40: Finale più complicata del previsto a causa di un primo 100 molto veloce della britannica Wild calata nel finale. L’azzurra ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.49: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RAZZETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 18.48: Fantastico finale di Razzetti!!!! 18.48: Ai 300 Borodin, Verraszto, Matteazzi, Razzetti quinto 18.46: A metà gara Borodin, Bernek, Litchfield, Matteazz quinto, Razzetti ottavo 18.46: Ai 100 Razzetti nettamente in testa, Verraszto, Borodin 18.43: Questi i protagonisti della finale dei 400 misti: Matteazzi (Ita), Razzetti (Ita), Litchfield (Gbr), Verraszto (Hun), Bernek (Hun), Pons Ramon (Esp), Borodin (Rus), Stupin (Rus) 18.42: Ci sono altri dueni al via della prossima finale, i 400 misti uomini: Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi 18.40: Finale più complicata del previsto a causa di un primo 100 molto veloce della britannica Wild calata nel finale. L’azzurra ...

