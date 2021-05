LIVE Italia-Norvegia, Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA: si comincia, azzurri a caccia dell’impresa! (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18’45” Trascorso più di un minuto dall’inizio della partita. Le due squadre combattono in ogni zona del campo, nessuna occasione finora. INIZIO MATCH 11.14 Le due squadre sono sul ghiaccio. Quasi tutto pronto per l’inizio del match. 11.12 PRIMA LINEA Italia – Casetti, Pietroniro, Petan, Frigo, Frank. 11.10 PRIMA LINEA Norvegia – Holos, Holm, Pettersen, Olimb, Rosseli Olsen. 11.05 Esordio negativo anche per la Norvegia, che è stata sconfitta dalla stessa Germania per 5-1: l’unica rete degli scandinavi è stata di Lilleberg. 11.00 Bisogna ricordare che la nostra Nazionale non ha potuto approcciare al meglio la rassegna iridata a causa dei numerosi infortuni e casi di Covid-19; tra gli altri, anche coach Greg Ireland è risultato positivo al virus e ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18’45” Trascorso più di un minuto dall’inizio della partita. Le due squadre combattono in ogni zona del campo, nessuna occasione finora. INIZIO MATCH 11.14 Le due squadre sono sul. Quasi tutto pronto per l’inizio del match. 11.12 PRIMA LINEA– Casetti, Pietroniro, Petan, Frigo, Frank. 11.10 PRIMA LINEA– Holos, Holm, Pettersen, Olimb, Rosseli Olsen. 11.05 Esordio negativo anche per la, che è stata sconfitta dalla stessa Germania per 5-1: l’unica rete degli scandinavi è stata di Lilleberg. 11.00 Bisogna ricordare che la nostra Nazionale non ha potuto approcciare al meglio la rassegna iridata a causa dei numerosi infortuni e casi di Covid-19; tra gli altri, anche coach Greg Ireland è risultato positivo al virus e ...

