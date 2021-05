LIVE – Italia-Norvegia 0-1, Mondiali hockey su ghiaccio Riga 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 23 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Italia-Norvegia, match valevole per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2021, in corso di svolgimento a Riga. Gli azzurri si presentato allo scontro con i norvegesi da fanalino di coda del Gruppo B, sebbene gli avversari occupino attualmente la penultima posizione; sfida assolutamente da vincere per i protagonisti Italiani, per ben figurare nella campagna internazionale. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 11.15 di domenica 23 maggio. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DEL MONDIALE IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’Italia AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Ile latestuale di, match valevole per idisu, in corso di svolgimento a. Gli azzurri si presentato allo scontro con i norvegesi da fanalino di coda del Gruppo B, sebbene gli avversari occupino attualmente la penultima posizione; sfida assolutamente da vincere per i protagonistini, per ben figurare nella campagna internazionale. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 11.15 di domenica 23 maggio. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DEL MONDIALE IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’AGGIORNA LA ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - occhio_notizie : Dopo la vittoria all'#eurovision i #Maneskin tornano in Italia e, a sorpresa, si esibiscono live in Piazza del Popo… - Italia_Notizie : Maneskin, live a sorpresa in piazza del Popolo per il lancio di 'Torniamo a casa' - ILoveMu67819162 : Donatella rettore splendido splendente 1979 live #donatellarettore #1979 #anni70 #music #Italia - sportface2016 : #Hockey, Mondiali #Riga: segui il LIVE di #ItaliaNorvegia -