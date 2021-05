LIVE Italia-Norvegia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA: Trettenes porta in vantaggio gli scandinavi (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’10” Doppia occasione: prima il tiro di Bardaro viene respinto da Haukeland, poi è Trettenes a sfiorare la doppietta. 8’43” Gioco interrotto ora. L’Italia non deve scoraggiarsi, ma deve continuare a giocare con l’aggressività e la concentrazione che ha avuto finora. 9’56” vantaggio Norvegia! L’Italia si fa trovare scoperta dalla ripartenza di Trettenes, il cui tiro passa sotto le gambe di Fazio! 1-0 per gli scandinavi! 10’20” Occasione Italia! Pericolosa conclusione di Hockhofler, Haukeland dice di no! 11’52” Non cambia l’andamento della partita: la Norvegia continua ad attaccare, ma l’Italia sta giocando con grande ordine e quando può prova a ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’10” Doppia occasione: prima il tiro di Bardaro viene respinto da Haukeland, poi èa sfiorare la doppietta. 8’43” Gioco interrotto ora. L’non deve scoraggiarsi, ma deve continuare a giocare con l’aggressività e la concentrazione che ha avuto finora. 9’56”! L’si fa trovare scoperta dalla ripartenza di, il cui tiro passa sotto le gambe di Fazio! 1-0 per gli! 10’20” Occasione! Pericolosa conclusione di Hockhofler, Haukeland dice di no! 11’52” Non cambia l’andamento della partita: lacontinua ad attaccare, ma l’sta giocando con grande ordine e quando può prova a ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - occhio_notizie : Dopo la vittoria all'#eurovision i #Maneskin tornano in Italia e, a sorpresa, si esibiscono live in Piazza del Popo… - Italia_Notizie : Maneskin, live a sorpresa in piazza del Popolo per il lancio di 'Torniamo a casa' - ILoveMu67819162 : Donatella rettore splendido splendente 1979 live #donatellarettore #1979 #anni70 #music #Italia - sportface2016 : #Hockey, Mondiali #Riga: segui il LIVE di #ItaliaNorvegia -