LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: venti chilometri al traguardo per i quindici fuggitivi (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVA CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, tappa INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 16.51 Ora è il turno dello scatto di Quinten Hermans, solo De Bondt e Arndt riescono a rispondere. 16.50 Nel gruppo alle loro spalle c’è l’allungo di Cataldo. L’abruzzese, però, si rialza subito. 16.48 Campenaerts, Torres e Riesebeek hanno guadagnato 30? sul resto del gruppo. I fuggtivi sono sul GPM di Gornje Cerovo. 16.46 Il gruppo sta prendendo la pioggia. 16.44 Prova l’allungo Campenaerts ora. Torres e Riesebeek sono stati gli unici a non farsi sorprendere, tre corridori al comando. 16.43 Il gruppo, tirato dalla Ineos, è sempre a circa ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA GENERALE: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTAINTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 16.51 Ora è il turno dello scatto di Quinten Hermans, solo De Bondt e Arndt riescono a rispondere. 16.50 Nel gruppo alle loro spalle c’è l’allungo di Cataldo. L’abruzzese, però, si rialza subito. 16.48 Campenaerts, Torres e Riesebeek hanno guadagnato 30? sul resto del gruppo. I fuggtivi sono sul GPM di Gornje Cerovo. 16.46 Il gruppo sta prendendo la pia. 16.44 Prova l’allungo Campenaerts ora. Torres e Riesebeek sono stati gli unici a non farsi sorprendere, tre corridori al comando. 16.43 Il gruppo, tirato dalla Ineos, è sempre a circa ...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - Formula1WM : Giro 78/78 - La gara scorre via senza particolari emozioni. Inizia l'ultimo giro del Gp di Monaco 2021 #MonacoGp #F1 - acmilan : ?? 91' Ci prova Coda, destro a giro dopo l'assist di Hasegawa: Durante para a terra #MilanVerona 2-2 LIVE ??… -