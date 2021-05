LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | si ritira Giacomo Nizzolo | strada spianata per Sagan

Advertising

giroditalia : ????????@JTratnik ????????@lorenzfortunato ?? 53' > Chasers | Inseguitori ?? 3'43' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live:… - SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Grado-Gorizia LIVE: Giacomo Nizzolo si ritira. Sagan ‘vede’ la maglia ciclamino -… - Enricofrasca3g2 : RT @giroditalia: Il Giro d'Italia è tornato! ?? ?? Seguici per aggiornamenti live e gli highlights delle tappe! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

... ma per tutti ci sarà l'appuntamento con WRC+ All, che è un servizio a pagamento grazie al ... poi ha iniziato una sorta did'Europa in condizioni anche fra loro opposte, perché essere in ......(Ovaro) 40 45 2011 Igor Antón (Ovaro) 40 50 2014 Michael Rogers (Ovaro) 44 33 2018 Chris Froome (Ovaro) 39 58 2021 Egan Bernal (Sutrio) 40 02 *dati climbing - records.com Segui ild Italia...Si riparte dopo le pendenze vertiginose dello Zoncolan e il successo da sogno di Lorenzo Fortunato. Tre Gpm e uno sconfinamento in Slovenia fra gli ostacoli di oggi ...SBK: Il meteo tiene tutti sotto scacco al Motorland in vista della gara sprint di 10 giri dove l’asfalto si presenta bagnato e ricco di insidie per i piloti ...