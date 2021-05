LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: ritiro per Buchmann. In 15 in fuga (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, tappa INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL Buchmann 14.31 110 chilometri all’arrivo. 14.28 Ora la Ineos è in testa al gruppo a condurre l’andatura. Vantaggio di 7’30” per i fuggitivi. 14.26 Tagliani e Pasqualon credono ancora nella possibilità di riprendere la fuga. Jorgenson e Gougeard si sono invece rialzati. 14.24 Il vantaggio cresce a vista d’occhio per i 15 fuggitivi, ha sforato i sei minuti rispetto al gruppo. I quattro contrattaccanti Pasqualon, Jorgenson, Gougeard e Tagliani sono a 2’40”, sembra impossibile per loro tornare sotto alla fuga. 14.23 Tornando a Guerreiro, il portoghese aveva ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEVIDEO-MAXI-CADUTAINTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL14.31 110 chilometri all’arrivo. 14.28 Ora la Ineos è in testa al gruppo a condurre l’andatura. Vantaggio di 7’30” per i fuggitivi. 14.26 Tagliani e Pasqualon credono ancora nella possibilità di riprendere la. Jorgenson e Gougeard si sono invece rialzati. 14.24 Il vantaggio cresce a vista d’occhio per i 15 fuggitivi, ha sforato i sei minuti rispetto al gruppo. I quattro contrattaccanti Pasqualon, Jorgenson, Gougeard e Tagliani sono a 2’40”, sembra impossibile per loro tornare sotto alla. 14.23 Tornando a Guerreiro, il portoghese aveva ...

