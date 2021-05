LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: la tappa è sospesa, caduta spaventosa. Buchmann abbandona (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 13.51 Si attende ora l’annuncio della nuova partenza della quindicesima tappa. Il gruppo procede piano perché ci sono altri corridori che necessitano di essere medicati. 13.49 Il gruppo intanto è ripartito dopo venticinque minuti. Andatura turistica prima del via ufficiale. 13.46 Con il ritiro di Buchmann cambia il volto della generale: Giulio Ciccone sale al sesto posto, rientra in top 10 Tobias Foss. 13.43 Assieme a lui, alzano bandiera bianca Jos van Emden (Jumbo-Visma) e Natnael Berhane (Cofidis). 13.41 Ufficiale, si ritira Emanuel Buchmann! Il Giro perde il sesto in classifica generale! 13.40 Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.51 Si attende ora l’annuncio della nuova partenza della quindicesima. Il gruppo procede piano perché ci sono altri corridori che necessitano di essere medicati. 13.49 Il gruppo intanto è ripartito dopo venticinque minuti. Andatura turistica prima del via ufficiale. 13.46 Con il ritiro dicambia il volto della generale: Giulio Ciccone sale al sesto posto, rientra in top 10 Tobias Foss. 13.43 Assieme a lui, alzano bandiera bianca Jos van Emden (Jumbo-Visma) e Natnael Berhane (Cofidis). 13.41 Ufficiale, si ritira Emanuel! Ilperde il sesto in classifica generale! 13.40 Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) ...

