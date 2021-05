LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi raggiunge i dodici minuti (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVA CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, tappa INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 15.33 Ricordiamo che, a causa di una caduta, si sono ritirato Emanuel Buchmann e Ruben Guerreiro. 15.29 Anche il gruppo passa al GPM. 15.27 Ricordiamo che davanti ci sono quindici uomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA GENERALE: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTAINTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 15.33 Ricordiamo che, a causa di una caduta, si sono ritirato Emanuel Buchmann e Ruben Guerreiro. 15.29 Anche il gruppo passa al GPM. 15.27 Ricordiamo che davanti ci sono quindici uomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone ...

