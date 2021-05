LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: gara ferma per una maxicaduta in partenza, c’è anche Buchmann (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 13.32 Alcuni ciclisti sono costretti a doversi cambiare le tute a causa dei numerosi strappi. 13.31 Il vento e la velocità molto forte per chi cercava di andare in fuga non ha sicuramente aiutato. Decisione della giuria ineccepibile. 13.29 La decisione è stata dettata DIRETTAmente dalla giuria. Tra alcuni dei coinvolti anche la maglia azzurra Geoffrey Bouchard. 13.28 La maggior parte del gruppo si è fermata per aspettare i coinvolti nell’incidente. 13.26 C’è anche Emanuel Buchmann tra i coinvolti, il corridore della Bora-Hansgrohe è sesto in classifica. Ma ad aver subito le peggiori conseguenze è Jos van Emden della Jumbo-Visma, ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.32 Alcuni ciclisti sono costretti a doversi cambiare le tute a causa dei numerosi strappi. 13.31 Il vento e la velocità molto forte per chi cercava di andare in fuga non ha sicuramente aiutato. Decisione della giuria ineccepibile. 13.29 La decisione è stata dettatamente dalla giuria. Tra alcuni dei coinvoltila maglia azzurra Geoffrey Bouchard. 13.28 La maggior parte del gruppo si èta per aspettare i coinvolti nell’incidente. 13.26 C’èEmanueltra i coinvolti, il corridore della Bora-Hansgrohe è sesto in classifica. Ma ad aver subito le peggiori conseguenze è Jos van Emden della Jumbo-Visma, ...

