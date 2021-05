LIVE – Giro d’Italia 2021, 15^ tappa Grado-Gorizia: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 23 maggio 2021) Al Giro d’Italia 2021 si corre la 15^ tappa, 147 chilometri con partenza da Grado e arrivo a Gorizia. Una frazione con arrivo in pavè che potrebbe favorire corridori come Peter Sagan e Fernando Gaviria. Possibile anche che arrivi una fuga da lontano dopo le fatiche del Monte Zoncolan. Segui il LIVE a partire dalle 13:20 PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LA tappa IN TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 13.20 – Partita la corsa a tutta con Campenaerts che prova l’allungo: intanto maxicaduta in coda al gruppo, tappe neutralizzata! – Il LIVE inizierà a partire dalle 13.20, orario programmato per la partenza da Grado SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Alsi corre la 15^, 147 chilometri con partenza dae arrivo a. Una frazione con arrivo in pavè che potrebbe favorire corridori come Peter Sagan e Fernando Gaviria. Possibile anche che arrivi una fuga da lontano dopo le fatiche del Monte Zoncolan. Segui ila partire dalle 13:20 PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LAIN TV E STREAMING AGGIORNA LA13.20 – Partita la corsa a tutta con Campenaerts che prova l’allungo: intanto maxicaduta in coda al gruppo, tappe neutralizzata! – Ilinizierà a partire dalle 13.20, orario programmato per la partenza daSportFace.

