LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Sainz 2° dietro Verstappen. Ordine d'arrivo, flop Mercedes (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordine d'arrivo GP Monaco 2021 MONTECARLO CHARLES LECLERC NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE 16.50 La Ferrari si è trovata a proprio agio nelle curve lente di Montecarlo. Spiace per Leclerc, ma Sainz ci ha messo una pezza. L'auspicio è che il rendimento possa migliorare anche su differenti tipologie di piste, anche se non bisogna illudersi. La speranza principale è che la Rossa torni a giocarsi veramente il Mondiale dal 2022, quando verrà attuata una vera e propria ...

SkySportF1 : ? Out #Bottas, #Hamilton nel gruppo (38/78 ??) ?? Numero spettacolare di #Vettel LIVE ? - SkySportF1 : ?? Partito il GP di Monaco ? Fermo al box Charles Leclerc LIVE ? - Formula1WM : Giro 78/78 - La gara scorre via senza particolari emozioni. Inizia l'ultimo giro del Gp di Monaco 2021 #MonacoGp #F1 - repubblica : ?? Formula 1, nel Gp di Monaco vince Verstappen. Secondo posto per la Ferrari di Sainz, primo podio stagionale. Lecl… - infoitsport : Sky Sport F1, Diretta Gp Monaco 2021. Monte-Carlo LIVE su TV8 -