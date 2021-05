LIVE Brindisi-Virtus Bologna 50-53, Serie A basket in DIRETTA: +3 Segafredo prima degli ultimi dieci minuti (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-53 Correzione a canestro di Krubally. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 50-53 Willis realizza il libero del tecnico. Fallo tecnico di Vince Hunter. 49-53 Piazzato di Willis, 47? da giocare nel terzo quarto, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. 47-53 Penetrazione di Teodosic. 47-51 BELINELLI DA TRE! Adesso la guardia di San Giovanni in Persiceto si è accesa. 47-48 Piazzato di Thompson. 45-48 TRIPLA di Belinelli, 2’54” sul cronometro del terzo quarto. 45-45 1/2 Krubally, rimessa Happy Casa. Antisportivo di Belinelli ai danni di Krubally sotto canestro. 44-45 TRIPLA di Teodosic, la Segafredo rimette la testa avanti. 44-42 Dentro il libero aggiuntivo, 4’00” da giocare nel terzo periodo, Brindisi ha esaurito il bonus, due falli per la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-53 Correzione a canestro di Krubally. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 50-53 Willis realizza il libero del tecnico. Fallo tecnico di Vince Hunter. 49-53 Piazzato di Willis, 47? da giocare nel terzo quarto, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. 47-53 Penetrazione di Teodosic. 47-51 BELINELLI DA TRE! Adesso la guardia di San Giovanni in Persiceto si è accesa. 47-48 Piazzato di Thompson. 45-48 TRIPLA di Belinelli, 2’54” sul cronometro del terzo quarto. 45-45 1/2 Krubally, rimessa Happy Casa. Antisportivo di Belinelli ai danni di Krubally sotto canestro. 44-45 TRIPLA di Teodosic, larimette la testa avanti. 44-42 Dentro il libero aggiuntivo, 4’00” da giocare nel terzo periodo,ha esaurito il bonus, due falli per la ...

