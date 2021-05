LIVE Brindisi-Virtus Bologna 29-32, Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-34 2/2 Perkins. Fallo di Ricci che manda in lunetta Perkins. 29-34 SCHIACCIATA di Gamble. inizia IL TERZO QUARTO! 21.47 Squadre di nuovo in campo, tra poco l’inizio del secondo tempo. 21.39 A tra poco per il secondo tempo di Brindisi-Virtus Bologna su OA Sport. 21.38 Qualche immagine dei primi 20? del PalaPentassuglia: Derek Willis chiude il primo quarto con un balzo felino: 17-16 per la Virtus dopo 10'!#Eurosportbasket #LBAPlayoff @HappycasaNBB pic.twitter.com/M2QCA7hHzB — Eurosport IT (@Eurosport IT) May 23, 2021 21.37 Questi i numeri del primo tempo: Intervallo lungo al PalaPentassuglia con la @Virtusbo avanti sull'@HappycasaNBB per 29-32Le ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-34 2/2 Perkins. Fallo di Ricci che manda in lunetta Perkins. 29-34 SCHIACCIATA di Gamble.IL TERZO QUARTO! 21.47 Squadre di nuovo in campo, tra poco l’inizio deltempo. 21.39 A tra poco per iltempo disu OA Sport. 21.38 Qualche immagine dei primi 20? del PalaPentassuglia: Derek Willis chiude il primo quarto con un balzo felino: 17-16 per ladopo 10'!#Eurosport#LBAPlayoff @HappycasaNBB pic.twitter.com/M2QCA7hHzB — Eurosport IT (@Eurosport IT) May 23, 2021 21.37 Questi i numeri del primo tempo: Intervallo lungo al PalaPentassuglia con la @bo avanti sull'@HappycasaNBB per 29-32Le ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA #PlayOff #semifinale #gara1 All'intervallo lungo #VirtusBologna avanti 32-29 su #Brindisi! #live - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna 18-24 Serie A basket in DIRETTA: +6 in favore delle V Nere a metà secondo quarto -… - sportface2016 : #LBAPlayoff LIVE - Brindisi e Virtus Bologna si sfidano in gara-1 della serie di semifinale: segui gli aggiornam… - FrancescoLivo_ : ??IL PALLONE GONFIATO LIVE, dalle 20:15 su @telesanterno e pagina FB @Pall_Gonfiato Tutto in una notte. Il… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: gara-1 semifinale playoff in tempo reale - #Brindisi-Virtu… -