LIVE Atletica, Diamond League Gateshead in DIRETTA: si parte con Alessia Trost (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Tante le stelle presenti a Gateshead a cominciare da Armand Duplantis, fuoriclasse svedese del salto con l'asta e Jakob Ingebrigtsen, strafavorito per i 1500 metri. 18.46 L'altista di Pordenone, dopo le prove deludenti a Savona e Castiglione della Pescaia, continua ad andare a caccia dell'1.96 che rappresenta il minimo olimpico. 18.43 Il programma di gare comincerà alle ore 18.55 con il salto in alto femminile che vedrà protagonista subito la nostra Alessia Trost. 18.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2021 a Gateshead (Gran Bretagna).

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica Il gioco del silenzio. Episodio 1 (Live to tell, Madonna. 1986) [La verità non è mai lontana dietro di te, tu la tieni ben nascosta] ... Di quel tempo conservava la muscolatura atletica, l'agilità delle articolazioni, la destrezza nel ...

LIVE Meeting Rieti con Tortu: 10.18. Benati 46.80 LIVE Aggiornamenti dall'evento del Guidobaldi in cui spicca la gara di Filippo Tortu, mentre Jacobs ...Sesta Jessica Paoletta (Esercito) con 11.74 (+1.6) e settima Carolina Rinnaudo (Atletica Cascina) ...

LIVE Atletica, Diamond League Gateshead in DIRETTA: quattro italiani in gara OA Sport LIVE Bruni decolla: 4,70 record italiano! Sempre più in alto Roberta Bruni. Splendida gara dell’azzurra che a Rieti migliora due volte il record italiano di salto con l’asta e vola alla quota di 4,70 dopo essere già salita a 4,62 pochi minuti ...

LIVE - Trento: il meteo frena Crippa Nulla di fatto per il debutto stagionale su pista di Yeman Crippa. In una giornata di vento e pioggia a Trento l’azzurro ha preferito fermarsi dopo neanche un giro, a causa delle condizioni meteo avve ...

Sempre più in alto Roberta Bruni. Splendida gara dell'azzurra che a Rieti migliora due volte il record italiano di salto con l'asta e vola alla quota di 4,70 dopo essere già salita a 4,62 pochi minuti ...Nulla di fatto per il debutto stagionale su pista di Yeman Crippa. In una giornata di vento e pioggia a Trento l'azzurro ha preferito fermarsi dopo neanche un giro, a causa delle condizioni meteo avve ...