LIVE Atletica, Diamond League Gateshead in DIRETTA: Filippo Randazzo vola a 8.11 e vince nel salto in lungo! Terza Bogliolo (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 La nostra DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a venerdì con la tappa qatariota a Doha. Buona serata a tutti! 21.59 Buona quindi la serata per l’Italia con la vittoria di Filippo Randazzo con l’8.11 nel salto in lungo, Terza posizione per Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli e le quinte posizione di Alessia Trost (1.88) e Gaia Sabbatini rispettivamente nel salto in alto e nei 1500 metri. 21.57 Laura Muir vince grazie ad una splendida progressione nel finale! 4:03.73 il suo crono. Ottima gara anche per Gaia Sabbatini che è quinta con il tempo di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 La nostradella prima tappa della2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a venerdì con la tappa qatariota a Doha. Buona serata a tutti! 21.59 Buona quindi la serata per l’Italia con la vittoria dicon l’8.11 nelin lungo,posizione per Luminosanei 100 ostacoli e le quinte posizione di Alessia Trost (1.88) e Gaia Sabbatini rispettivamente nelin alto e nei 1500 metri. 21.57 Laura Muirgrazie ad una splendida progressione nel finale! 4:03.73 il suo crono. Ottima gara anche per Gaia Sabbatini che è quinta con il tempo di ...

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Gateshead in DIRETTA: Filippo Randazzo vola a 8.11 e vince nel salto in lungo! Terza B… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Gateshead in DIRETTA: quattro italiani in gara - #Atletica #Diamond #League… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ???? 18h00 Europei di nuoto, 7a giornata - infoitsport : LIVE Atletica, Meeting Rieti in DIRETTA: Filippo Tortu in finale con 10.18! Assente Marcell Jacobs - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Rieti in DIRETTA: Filippo Tortu fa segnare 10.18 in batteria poi non corre la finale! Si info… -