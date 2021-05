LIVE Atletica, Diamond League Gateshead in DIRETTA: Alessia Trost si ferma a 1.88. Bene Filippo Randazzo (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 Alessia Trost si ferma ancora a 1.88! Stesso risultato di Castiglione della Pescaia per l’azzurra che non riesce a superare questo muro in questa stagione. 19.50 Niente da fare per Levchenko! L’ucraina non riesce a superare gli 1.88 e viene eliminata per quarta! Davvero deludente la sua prova. 19.47 Alessia Trost spalle al muro! La friulana sbaglia anche al secondo tentativo a 1.91 e vede sempre più complicarsi il raggiungimento del minimo olimpico. 19.45 Nei 100 metri donne la vittoria nella batteria va all’americana Sha’Carri Richardson (11.53) che anticipa Ta Lou di cinque centesimi. 19.42 Errore per Alessia Trost al primo tentativo a quota 1.91. In grande difficoltà ancora Levchenko ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52siancora a 1.88! Stesso risultato di Castiglione della Pescaia per l’azzurra che non riesce a superare questo muro in questa stagione. 19.50 Niente da fare per Levchenko! L’ucraina non riesce a superare gli 1.88 e viene eliminata per quarta! Davvero deludente la sua prova. 19.47spalle al muro! La friulana sbaglia anche al secondo tentativo a 1.91 e vede sempre più complicarsi il raggiungimento del minimo olimpico. 19.45 Nei 100 metri donne la vittoria nella batteria va all’americana Sha’Carri Richardson (11.53) che anticipa Ta Lou di cinque centesimi. 19.42 Errore peral primo tentativo a quota 1.91. In grande difficoltà ancora Levchenko ...

LIVE Meeting Rieti con Tortu: 10.18. Benati 46.80 LIVE Aggiornamenti dall'evento del Guidobaldi in cui spicca la gara di Filippo Tortu, mentre Jacobs ...Sesta Jessica Paoletta (Esercito) con 11.74 (+1.6) e settima Carolina Rinnaudo (Atletica Cascina) ...

LIVE Meeting Rieti con Tortu: 10.18. Benati 46.80 LIVE Aggiornamenti dall'evento del Guidobaldi in cui spicca la gara di Filippo Tortu, mentre Jacobs ...Sesta Jessica Paoletta (Esercito) con 11.74 (+1.6) e settima Carolina Rinnaudo (Atletica Cascina) ...

LIVE Atletica, Diamond League Gateshead in DIRETTA: buon inizio per Alessia Trost e Filippo Randazzo OA Sport LIVE Bruni decolla: 4,70 record italiano! Sempre più in alto Roberta Bruni. Splendida gara dell’azzurra che a Rieti migliora due volte il record italiano di salto con l’asta e vola alla quota di 4,70 dopo essere già salita a 4,62 pochi minuti ...

LIVE - Trento: il meteo frena Crippa Nulla di fatto per il debutto stagionale su pista di Yeman Crippa. In una giornata di vento e pioggia a Trento l’azzurro ha preferito fermarsi dopo neanche un giro, a causa delle condizioni meteo avve ...

Sempre più in alto Roberta Bruni. Splendida gara dell'azzurra che a Rieti migliora due volte il record italiano di salto con l'asta e vola alla quota di 4,70 dopo essere già salita a 4,62 pochi minuti ...Nulla di fatto per il debutto stagionale su pista di Yeman Crippa. In una giornata di vento e pioggia a Trento l'azzurro ha preferito fermarsi dopo neanche un giro, a causa delle condizioni meteo avve ...