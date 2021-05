LittleBigPlanet pieno di messaggi offensivi | Sony stacca la spina ai server

Leggi su eurogamer

(Di domenica 23 maggio 2021)ha recentemente disattivato idi, in risposta al recente attacco hacker che ha trasformato idel gioco in oscenità. Da qualche giorno, diversi utenti della popolare serie platform/editor hanno riportato l'apparizione did'errore parecchio, i quali apparivano casualmente in-game senza motivo e senza preavviso. Questi, condivisi su Twitter da utenti sorpresi e indignati, sono incredibilmente tossici e prendono di mira minoranze e community LGBTQIA+, in particolar modo le persone transgender. Leggi altro...