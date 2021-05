L’Italia all’Eurovision | i tre trionfi | la Cinquetti nel 1964 | di Cutugno nel 1990 e dei Maneskin nel 2021

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 23 maggio 2021) Il 22 magioè una data da ricordare per la scena musicale tricolore. Con ‘Zitti e buoni’ isi aggiudicano l’Eurovision Song Contest, portandosul tetto del mondo continentale, superando le canzoni francofone di Francia e Svizzera. Dopo il secondo posto del 2019 (frattanto ultima edizione causa covid) con Mahmoodriesce a vincere un contest che non vedeva il nostro Paese al top dal. Sono passati ben 31 anni da allora e persi tratta del terzo successo assoluto. E se in precedenza a vincere sono stati Gigliolanele Totonel, è la prima volta chevince con un suono che si discosta ...