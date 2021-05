Ligue 1 da brividi | PSG o Lilla | chi taglia per primo il traguardo?

(Di domenica 23 maggio 2021) Si decide tutto in una notte in1: ilcerca un titolo che manca da dieci anni ma dovrà vincere a Angers per resistere all’assalto del PSG Un punto separa PSG ea 90? dal termine del campionato. Questa sera le due squadre scenderanno in campo in contemporanea: il PSG andrà a Brest, ilperò chiuderebbe i giochi in caso di vittoria ad Angers. Pochettino ieri in conferenza stampa ha detto che sarebbe una delusione più che un fallimento. Di certo a Parigi sono abituati bene avendo vinto gli ultimi quattro campionati e essendo andati in finale di Champions nella scorsa edizione. Ora le cose non vanno benissimo ma si sono un po’ risollevate grazie al trionfo in Coppa di mercoledì nella finale contro il Monaco. Inoltre torneranno a disposizione sia Mbappè che Neymar e si sa, con quei due tutto è sempre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ligue brividi

Corriere dello Sport.it

Un fine settimana di gioie eper molti ex giocatori nerazzurri che vedranno deciso il loro ... è ancora in corsa per il titolo di campione della1 grazie alla vittoria sul Reims per 4 - 0 ......i dati pubblicati dal Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - fa venire i. Nel ...7%, seguita da Premier League e1, rispettivamente al 12,6% e all'11,8%. Ma per capire il ...Si decide tutto in una notte in Ligue 1: il Lilla cerca un titolo che manca da dieci anni ma dovrà vincere a Angers per resistere all’assalto del PSG Un punto separa PSG e Lilla a 90' dal termine del ...Raiola avrebbe offerto il portiere gratis al Barcellona. Perdite record per le società europee. Lotta serrata per il titolo in Spagna e Francia ...