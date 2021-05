Ligue 1, combinazioni Lille-Psg per chi vince il titolo all’ultima giornata (Di domenica 23 maggio 2021) Volata entusiasmante in Ligue 1 per la conquista del titolo tra il Lille e il Paris Saint Germain. La squadra di Cristophe Galtier ha 0ttanta punti, a +1 sul Psg. Si gioca tutto nell’ultima giornata, con il Lille impegnato in casa dell’Angers, mentre il PSG di Pochettino farà visita allo Stade Brestois. Due partite non così complicate per le due squadre di vertice. Vediamo le combinazioni. Il Lille vince se… Batte l’Angers Pareggia con l’Angers e il Psg non vince Perde con l’Angers e il Psg perde a sua volta con lo Stade Brestois Il Psg vince se… vince con lo Stade Brestois e il Lille perde o pareggia (gli scontri diretti sono a favore dei parigini) Pareggia con lo Stade Brestois e ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Volata entusiasmante in1 per la conquista deltra ile il Paris Saint Germain. La squadra di Cristophe Galtier ha 0ttanta punti, a +1 sul Psg. Si gioca tutto nell’ultima, con ilimpegnato in casa dell’Angers, mentre il PSG di Pochettino farà visita allo Stade Brestois. Due partite non così complicate per le due squadre di vertice. Vediamo le. Ilse… Batte l’Angers Pareggia con l’Angers e il Psg nonPerde con l’Angers e il Psg perde a sua volta con lo Stade Brestois Il Psgse…con lo Stade Brestois e ilperde o pareggia (gli scontri diretti sono a favore dei parigini) Pareggia con lo Stade Brestois e ...

