Ligue 1, Brest-PSG: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 23 maggio 2021) Ultima giornata di campionato di Ligue One. Il Brest, non ancora salvo, ospita il PSG ancora in corsa per il titolo dopo il pareggio del Lille nell’ultimo turno di campionato. Analizziamo la situazione, le probabili formazioni e dove vedere Brest-Psg. I biancorossi del Brest non sono ancora salvi, hanno solo un punto di vantaggio dalla zona playout. La squadra allenata da Dall’Oglio ha vinto una sola volta nelle ultime 10 partite disputate (coppa francese compresa). In casa la vittoria manca dal 3 marzo, 3-1 contro il Dijon ultimo in classifica. Nonostante non vincano in casa da 4 partite, è grazie ai risultati tra le mura amiche che il Brest ha ancora una possibilità di ottenere la salvezza. I precedenti col PSG sono totalmente negativi, l’ultima volta che i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Ultima giornata di campionato diOne. Il, non ancora salvo, ospita il PSG ancora in corsa per il titolo dopo il pareggio del Lille nell’ultimo turno di campionato. Analizziamo la situazione, lee dove vedere-Psg. I biancorossi delnon sono ancora salvi, hanno solo un punto di vantaggio dalla zona playout. La squadra allenata da Dall’Oglio ha vinto una sola volta nelle ultime 10 partite disputate (coppa francese compresa). In casa la vittoria manca dal 3 marzo, 3-1 contro il Dijon ultimo in classifica. Nonostante non vincano in casa da 4 partite, è grazie ai risultati tra le mura amiche che ilha ancora una possibilità di ottenere la salvezza. I precedenti col PSG sono totalmente negativi, l’ultima volta che i ...

