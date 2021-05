Ligue 1 2020/2021, i verdetti: Lille campione, beffato il Psg. Nantes allo spareggio (Di domenica 23 maggio 2021) Tante emozioni e tante sorprese fino all’ultimo istante in Ligue 1 2020/2021, dove la stagione si è decisa all’ultima giornata. A conquistare il titolo è il Lille, vittorioso per 2-1 sul campo dell’Angers. beffato il Psg, a cui non basta il successo in trasferta contro il Brest. Terzo posto per il Monaco, che approfitta del crollo del Lione, battuto in casa dal Nizza. L’OL finisce dunque in Europa League insieme al Marsiglia. In Conference League, invece, la Francia sarà rappresentata dal Rennes. In ottica retrocessione, il terzultimo posto è del Nantes, costretto allo spareggio contro il Tolosa. Sospiro di sollievo per Brest, Salisburgo, Lorient e Reims. campione: Lille CHAMPIONS LEAGUE: PSG, MONACO EUROPA ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Tante emozioni e tante sorprese fino all’ultimo istante in, dove la stagione si è decisa all’ultima giornata. A conquistare il titolo è il, vittorioso per 2-1 sul campo dell’Angers.il Psg, a cui non basta il successo in trasferta contro il Brest. Terzo posto per il Monaco, che approfitta del crollo del Lione, battuto in casa dal Nizza. L’OL finisce dunque in Europa League insieme al Marsiglia. In Conference League, invece, la Francia sarà rappresentata dal Rennes. In ottica retrocessione, il terzultimo posto è del, costrettocontro il Tolosa. Sospiro di sollievo per Brest, Salisburgo, Lorient e Reims.CHAMPIONS LEAGUE: PSG, MONACO EUROPA ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2020 Brest - Psg, Neymar sbaglia il calcio di rigore: l'errore del brasiliano ha del clamoroso (VIDEO) Il titolo della Ligue 1 2020/2021 pende verso Lille . Dopo la prima mezz'ora di gioco dell'ultima giornata di campionato, il Lille sta infatti vincendo sul campo del Brest mentre il Psg è bloccato sullo 0 - 0 contro ...

Formazioni ufficiali Brest - Psg, Ligue 1 2020/2021 Il Psg fa visita al Brest nella 38e ultima giornata di Ligue 1 . La squadra di Mauricio Pochettino coltiva ancora speranze di titolo, ma deve vincere e sperare in un passo falso della capolista Lille. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. ...

HIGHLIGHTS e GOL Angers-Lille 1-2: Ligue 1 2020/2021 (VIDEO) Sportface.it Highlights e gol Brest-Psg 0-2: Ligue 1 2020/2021 (VIDEO) VIDEO - Gli highlights e i gol di Brest-Psg 0-2, match della trentottesima e ultima giornata di Ligue 1 2020/2021.

Formazioni ufficiali Angers-Lille, Ligue 1 2020/2021 Il Lille fa visita all’Angers nella 38^ e ultima giornata di Ligue 1. Gli ospiti devono vincere per conquistare il massimo campionato francese e respingere l’assalto del Paris Saint Germain. Di seguit ...

