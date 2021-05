Liga | Atletico Madrid campione | grande vittoria per la banda Simeone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo trentotto giornate, avvincenti, giornate di campionato, la Spagna ha eletto i signori di questatargata 2020/21: l’del “Cholo” Diegoha terminato le ostilità al primo posto battendo, in volata, gli eterni rivali del Real. Una gioia immensa per il popolo dei Colchoneros. Una corsa sfrenata e bellissima verso il titolo iberico. La, quest’anno, si è presa il lusso di tenere in gioco quattro compagini fino all’ultimo giro di boa. Le due formazioni di, il Barcellona e per un tratto anche il Siviglia, si sono date battaglia punto su punto per la posizione dorata della graduatoria. È stata una vera e propria gara ad eliminazione: sono stati gli andalusi ad alzare bandiera bianca per primi, seguito poco dopo dai catalani ...