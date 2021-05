“L’ha rifatto, mitica!”. Chiara Ferragni, in tanti se ne sono accorti durante l’Eurovision: “Per l’Italia, per i Maneskin!” (Di domenica 23 maggio 2021) Chiara Ferragni ce L’ha fatta di nuovo. La regina dei social italiani ha di nuovo contribuito a cambiare la storia. Un momento unico per l’Italia e senza dubbio anche l’aiuto di ‘Blonde salad’ ha dato i suoi frutti. Parliamo dell’Eurovision song ed è qui, che poco prima dell’esibizione dei Maneskin, la moglie di Fedez ha ’sguinzagliato’ i suoi milioni di follower europei: “Ragazzi dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision”. Chiara Ferragni ha invitato i suoi follower internazionali a votare la band italiana all’Eurovision che si è tenuta a Rotterdam. L’intervento dell’imprenditrice era stato preannunciato dal marito Fedez, che sui social aveva avvisato che a breve, dopo aver messo a dormire Vittoria, avrebbe cominciato a dare ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021)cefatta di nuovo. La regina dei social italiani ha di nuovo contribuito a cambiare la storia. Un momento unico pere senza dubbio anche l’aiuto di ‘Blonde salad’ ha dato i suoi frutti. Parliamo delsong ed è qui, che poco prima dell’esibizione dei Maneskin, la moglie di Fedez ha ’sguinzagliato’ i suoi milioni di follower europei: “Ragazzi dovete votare 24 per i Maneskin al”.ha invitato i suoi follower internazionali a votare la band italiana alche si è tenuta a Rotterdam. L’intervento dell’imprenditrice era stato preannunciato dal marito Fedez, che sui social aveva avvisato che a breve, dopo aver messo a dormire Vittoria, avrebbe cominciato a dare ...

