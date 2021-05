Levante in vasca ricoperta solo dalla schiuma; la FOTO è assurda!

(Di domenica 23 maggio 2021) La cantantefesteggia il suo compleanno con un post di Instagram davvero molto artistico mentre è in. I fans in visibilioè una delle cantanti di maggior… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Levante vasca

BlogLive.it

'Laesterna, adeguatamente riscaldata, riaprirà per il nuoto libero dal 15 maggio - recita la nota divulgata dalla Rapallo Nuoto - Si precisa che, in caso di maltempo, in base alla normativa ...La Carisa Rari Nantes Savona scenderà innell'incontro di apertura con il Bpm Sport ... Montecatini - Sestri2 - 2 LA CLASSIFICA: Gavorrano 47; Massese 43; Savona*, Lavagnese*, U. Sanremo, ...5 medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto a Budapest: nei 1500 stile libero argento per Paltrinieri e bronzo per Acerenza. Nei 100 sl Miressi conquista l'argento e il nuovo record italiano. Doppie ...Rapallo – Ecco la prima piscina che riprende l'attività, in base alle ultime disposizioni del governo. Le porte dell'impianto in zona Poggiolino a Rapallo si apriranno sabato prossimo, prima data util ...