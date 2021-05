L’Eurovision come Sanremo, anche stavolta Chiara Ferragni ha mosso il voto popolare (Di domenica 23 maggio 2021) Ci risiamo. Chiara Ferragni ha bissato quanto fatto a Sanremo. Nella serata di ieri si è tenuto a Rotterdam L’Eurovision Song Contest, gara internazionale annuale a cui partecipano i membri dell’Unione Europea di radiodiffusione e che quest’anno – come ogni volta – ha visto gareggiare per l’Italia il vincitore di Sanremo. I Måneskin hanno gareggiato insieme ad altri venticinque paesi e, alla fine, il premio lo ha portato a casa il gruppo di giovanissimi italiani. Hanno fatto discutere – seppure la questione risulti leggermente differente – gli appelli di Chiara Ferragni e Fedez a votare per i rivali del rapper a Sanremo. Politica Netflix all’#Eurovision pic.twitter.com/XxmX17rvEZ — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) May 22, 2021 ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 23 maggio 2021) Ci risiamo.ha bissato quanto fatto a. Nella serata di ieri si è tenuto a RotterdamSong Contest, gara internazionale annuale a cui partecipano i membri dell’Unione Europea di radiodiffusione e che quest’anno –ogni volta – ha visto gareggiare per l’Italia il vincitore di. I Måneskin hanno gareggiato insieme ad altri venticinque paesi e, alla fine, il premio lo ha portato a casa il gruppo di giovanissimi italiani. Hanno fatto discutere – seppure la questione risulti leggermente differente – gli appelli die Fedez a votare per i rivali del rapper a. Politica Netflix all’#Eurovision pic.twitter.com/XxmX17rvEZ — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) May 22, 2021 ...

