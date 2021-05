Letteratura | Steinbeck | scoperto romanzo su lupo mannaro rifiutato da editori**

(Di domenica 23 maggio 2021) Londra, 23 mag. - (Adnkronos) - Anni prima di diventare uno degli autori più celebri d'America, John(1902-1968) scrisse almeno tre romanzi che non furono mai pubblicati. Due di loro sono stati distrutti dal giovane scrittore mentre lottava per farsi un nome, ma un terzo - una storia di lupi mannari intitolata "Murder at Full Moon" firmata con lo pseudonimo di Peter Pym - è sopravvissuto rimanendo inedito e chiuso in un archivio da quando fuper la pubblicazione nel 1930. Ora un accademico britannico, Gavin Jones, professore di letteratura americana alla Stanford University, ha chiesto alla fondazione che riunisce gli eredi didi consentire finalmente la pubblicazione dell'opera sul licantropo, scritta quasi un decennio prima di capolavori come "Uomini e topi", "Furore" e "La valle dell'Eden" che gli ...

...fondamentale per rafforzare l'interesse che non deve mai mancare per i libri e per la. ... In questa prima settimana i testi proposti, per ciascun giorno, saranno i seguenti: John- ......esempio la drammaturgia della Valle dell'Eden era un adattamento teatrale del romanzo di),... Fanno capire, almeno in parte, come hanno messo la propria vita in. E la regia cosa se ...(Adnkronos) – Steinbeck era ossessionato dal razzismo e dall’ingiustizia e la versione precedente della storia rivela che, nel testo finale, l’autore aveva riscritto la vicenda, cambiando il linciaggi ...La sezione “Italiani” ruota intorno al panorama urbano del protagonista, ai suoi processi onirici, alla famiglia in tutte le declinazioni penitenziali immaginabili – romanzi scritti per far pace col p ...