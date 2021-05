Legambiente contro la Regione Campania: La Pineta di Giugliano è area protetta, no alla svendita (Di domenica 23 maggio 2021) “Vendesi area pregio naturalistico. “A Giugliano la Regione mette all’asta la Pineta e altri cespiti siti alla via del Bosco, un’area di pregio naturalistico, un prezioso spazio verde libero a ridosso del mare di Varcaturo, tra la spiaggia di Castel Volturno, oltre la vecchia foce del Lago Patria, che ricade all’interno della Riserva Naturale Foce Volturno-Costa di Licola, habitat naturale per specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario”. A mettere sotto accusa l’ente accusato di “svendere un’area di pregio naturalistico” sono Legambiente Campania e il circolo Legambiente di Giugliano. “Anche per l’irrisorio importo a base d’asta si legge nella nota -, risulta incomprensibile la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) “Vendesipregio naturalistico. “Alamette all’asta lae altri cespiti sitivia del Bosco, un’di pregio naturalistico, un prezioso spazio verde libero a ridosso del mare di Varcaturo, tra la spiaggia di Castel Volturno, oltre la vecchia foce del Lago Patria, che ricade all’interno della Riserva Naturale Foce Volturno-Costa di Licola, habitat naturale per specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario”. A mettere sotto accusa l’ente accusato di “svendere un’di pregio naturalistico” sonoe il circolodi. “Anche per l’irrisorio importo a base d’asta si legge nella nota -, risulta incomprensibile la ...

