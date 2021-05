Leeds United – West Bromwich Albion 23 Maggio 2021 ore 16 | 00

(Di domenica 23 maggio 2021) Il difensore centrale Diego Llorente salterà l’incontroa causa di uno stiramento muscolare subito durante la vittoria di martedì contro il Southampton. Ecco cosa dovete sapere prima dell’incontro.: a che punto sono le due squadre? IlBrom retrocesso non ha nuovi problemi di infortunio in vista dell’ultima partita di Sam Allardyce in carica. Branislav Ivanovic e Robert Snodgrass, assenti per infortuni a lungo termine, restano in panchina. Ilè imbattuto da quattro gare di campionato, vincendone tre. IlBrom ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte in tutte le ...

Advertising

NotiziarioC : UFFICIALE: Due calciatori salutano il Leeds United - GioGualandris : C'è qualcun altro che ha iscritto il figlio al Leeds United summer camp? #LeedsUnited - dcareermd : E. Caprile è il nuovo giocatore del club. Arriva da Leeds United per €560.000 - sportli26181512 : Leeds, due giocatori lasciano a fine stagione: Il Leeds United dirà addio a due giocatori al termine...… - UnitiperLaRoma : @AdrieleCurti Vero! United, Leeds, Lipsia, Bayern, Barça tra le altre -

Ultime Notizie dalla rete : Leeds United

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ildirà addio a due giocatori al termine della stagione: il club rende noto sul suo sito ufficiale che 'due eroi della promozione in Premier League, Gaetano Berardi e Pablo Hernandez, non ...Il futuro di Marcelo Bielsa potrebbe essere lontano dal: 'Prenderò una decisione a fine stagione'La sua figura affascina gli appassionati di calcio in tutto il globo e la favola delnon ha deluso nemmeno in Premier League, eppure ...Sarà un appuntamento speciale per la stella Scott McTominay: è nato in Inghilterra e gioca nel Manchester United ...Tra i temi maggiormente apprezzati nella giornata di oggi su Firenzeviola.it, ci sono state le parole dell'ex ad viola Sandro Mencucci che è tornato a parlare dopo due anni di silenzio ...