Le pagelle del Torino – Bremer pronto | Zaza frizzante ma senza gol

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Termina con un pari la stagione del, che impatta contro il Benevento nell’inutile ultimo turno di serie A. Ledei granata: Ujkani 6: Beffato da Tello nella ripresa, non è chiamato a compiere grandi interventi. Izzo 6: Ruvido e agile come sempre. (25’st Singo 6: Venti minuti di esplosività. “Rischia” il gol del vantaggio ma il suo colpo di testa è respinto dalla traversa).6,5: Bene in fase difensiva, meglio ancora in attacco quando sfrutta l’uscita maldestra di Manfredini per segnare il vantaggio. Buongiorno 6: Nonostante la giovane età conferma colpi e letture da veterano. Vojvoda 6: spinge meno di Ansaldi ma si mantiene in linea di galleggiamento. Rincon 6,5: Aggiunge sostanza a un centrocampo di piedi buoni dando linfa alle geometrie di Mandragora. (40’st ...

